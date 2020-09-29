Горбачёв заявил, что мир был бы лучше с СССР

Мир был бы лучше, если бы Советский Союз удалось сохранить, считает бывший советский лидер Михаил Горбачёв.
Об этом он рассказал в интервью британскому изданию. По мнению политика, мир с СССР был бы стабильнее, безопаснее и справедливее. Горбачёв также отметил, что не желал распада Советского Союза и его развал не был «конечным результатом» перестройки,
Политик отнёс к положительным последствиям прекращения существования СССР окончание холодной войны, заключение соглашений о ядерном разоружении, появившуюся свободу выбора и многопартийность.
И главное — мы довели процесс перемен до того рубежа, когда обратить его вспять стало невозможно, — добавил Горбачёв.
Ошибками бывший советский лидер назвал запоздалое реформирование партии, децентрализацию СССР и не слишком смелые экономические реформы.
Как писал NEWS.ru ранее, экс-президент СССР Михаил Горбачёв в интервью британским журналистам призвал победителя на выборах президента США наладить отношения с Москвой и провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы избежать новой гонки вооружений.
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