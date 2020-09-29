Горбачёв заявил, что мир был бы лучше с СССР

https://static.news.ru/photo/5dfa693a-02e7-11eb-a302-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачев Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Мир был бы лучше, если бы Советский Союз удалось сохранить, считает бывший советский лидер Михаил Горбачёв.

Об этом он рассказал в интервью британскому изданию. По мнению политика, мир с СССР был бы стабильнее, безопаснее и справедливее. Горбачёв также отметил, что не желал распада Советского Союза и его развал не был «конечным результатом» перестройки, передаёт Газета.Ru.

Политик отнёс к положительным последствиям прекращения существования СССР окончание холодной войны, заключение соглашений о ядерном разоружении, появившуюся свободу выбора и многопартийность.

И главное — мы довели процесс перемен до того рубежа, когда обратить его вспять стало невозможно, — добавил Горбачёв.

Ошибками бывший советский лидер назвал запоздалое реформирование партии, децентрализацию СССР и не слишком смелые экономические реформы.

Как писал NEWS.ru ранее, экс-президент СССР Михаил Горбачёв в интервью британским журналистам призвал победителя на выборах президента США наладить отношения с Москвой и провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы избежать новой гонки вооружений.