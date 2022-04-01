Google выплатил 1 млрд рублей неустойки по иску «Царьграда»

Американская компания Google выплатила российскому телеканалу «Царьград» неустойку в размере 1 млрд рублей по иску о восстановлении его канала на видеохостинге YouTube. Эти средства будут направлены на поддержку российской спецоперации на Украине, сообщается на сайте телеканала.

Решение принято: деньги глобалистов пойдут на помощь русским людям, — говорится в тексте.

Учредитель телеканала Константин Малофеев заявил, что такое решение справедливо и «нечестивые доходы глобалистов-русофобов послужат на благо русских добровольцев, беженцев и всех пострадавших от нацистов-бандеровцев», которые транслируют свою идеологию через Google и YouTube.

Малофеев добавил, что телеканал продолжит преследование Google по всему миру, настигнет компанию исполнительными листами «в других станах и на других континентах».

И будем методично и неуклонно продолжать взыскивать штрафы с «Гугла», пока он не научится уважать законы России, — сказал учредитель канала.

Ранее YouTube закрыл аккаунт православного канала «Спас», который насчитывал более 1 млн подписчиков. Отмечается, что теперь «Спас» переходит на видеохостинг RuTube, а также будет вести свои страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Запрещённый в служении протодиакон Андрей Кураев назвал причиной этого политические взгляды владельцев канала. При этом он высказался против подобных блокировок и назвал их «оружием слабых». Кураев отметил, что сожалеет из-за произошедшей блокировки «Спаса», но выступает против отключения видеохостинга. Это, по его мнению, те же санкции, мешающие жить россиянам.