https://static.news.ru/photo/cf0eabf5-a54a-4d09-923e-a068847820fb_660.jpg Фото: pixabay.com

Компания Google рекомендовала своим сотрудникам в Северной Америке выполнять работу на дому в связи с распространением коронавируса нового типа.

Наша цель — снизить количество людей в офисах, что, по мнению экспертов, может снизить распространение COVID-19, — сообщил представитель Google.

По данным CNBC, в общей сложности в офисах компании в Северной Америке работают около 100 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что компания Facebook закрыла три офиса в Лондоне из-за угрозы распространения коронавируса. Отмечается, что у одного из сотрудников обнаружили COVID-19. Всего в трёх офисах компании работают более трёх тысяч сотрудников.