Google Play ограничил доступ к скачиванию «Сбермегамаркета»

Разработчики платформы Google Play ограничили доступ к скачиванию и обновлению приложения маркетплейса «Сбермегамаркет», сообщил представитель Сбербанка. Он уточнил, что те пользователи, которые скачали приложение до блокировки, могут спокойно им пользоваться, пишет ТАСС.

В настоящее время приложение мультикатегорийного маркетплейса «Сбермегамаркет» и приложение для продавцов «Сбермегамаркет PRO» недоступно для скачивания и обновления в магазине Google Play, — заявил спикер агентства.

Представитель «Сбера» пояснил, что новые юзеры и клиенты торговой площадки могут установить приложение с официального сайта компании.

Ранее сообщалось, что приложение для совершения онлайн-покупок ЮMoney удалили из Google Play. Отмечается, что несмотря на невозможность скачивания, ранее установленное приложение продолжит работать. В случае, если приложение ранее не было установлено, сейчас его можно скачать с официального сайта, указано в сообщении компании.

15 апреля из магазина Google Play исчезло мобильное приложение Альфа-Банка. В кредитной организации подчеркнули, что ранее установленные приложения работают как обычно, а скачать новое можно на сайте банка.

12 апреля приложение «Сбера» было удалено из App Store для смартфонов на платформе iOS, а днём позже и из Google Play для Android.