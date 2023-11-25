Google начнет удалять некоторые аккаунты: кого коснется, как избежать Google с 1 декабря будет удалять неактивные учетные записи пользователей

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Google с 1 декабря начнет удалять неактивные аккаунты пользователей некоторых сервисов, сообщила компания в своем блоге. Что об этом известно, кого коснется?

Какие сервисы будет чистить Google

Вице-президент по управлению продуктами Рут Кричели сообщил, что компания приняла решение обновить политику неактивности аккаунтов Google до двух лет во всех продуктах.

«Начиная с конца этого года, если учетная запись Google не использовалась и не входили в нее в течение как минимум двух лет, мы можем удалить учетную запись и ее содержимое, включая контент в Google Workspace (Gmail, „Документы“, „Диск“, Meet, „Календарь“) и Google Фото», — рассказал он.

Такое решение было принято в связи с тем, что даже при наличии различных средств защиты, если учетная запись не использовалась в течение длительного периода времени, вероятность того, что она будет скомпрометирована, возрастает, отметил Кричели.

«Наш внутренний анализ показывает, что в заброшенных аккаунтах как минимум в 10 раз реже, чем в активных аккаунтах, используется двухэтапная проверка. Это означает, что эти учетные записи часто уязвимы, и как только учетная запись скомпрометирована, ее можно использовать для чего угодно», — пояснил вице-президент по управлению продуктами Google.

Какие неактивные аккаунты Google не будет удалять

По информации Кричели, подобное решение компании затронет только личные аккаунты. При этом на учетные записи различных организаций, школ или предприятий это распространяться не будет.

«Это обновление приводит нашу политику в соответствие с отраслевыми стандартами в отношении хранения и удаления учетных записей, а также ограничивает время, в течение которого Google хранит вашу неиспользуемую личную информацию», — говорится в блоге корпорации.

Отмечается, что новая политика компании вступает в силу только с декабря и планируется поэтапное удаление учетных записей, которые давно были созданы и ими никогда не пользовались.

Подчеркивается, что перед удалением владельцу аккаунта будет отправлено несколько уведомлений с предупреждением о том, что все данные скоро могут быть ликвидированы.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Что делать, чтобы компания Google не удалила аккаунт

Рут Кричели объяснил, что входить в свою учетную запись необходимо не реже чем один раз в два года. Если был осуществлен вход в Google или любую служб, то аккаунт считается активным и не будет удален.

Также необходимо совершить хотя бы одно активное действие: чтение или отправка электронного письма, использование Google Диска, просмотр видео на YouTube, загрузка приложения из Google Play Store, использование поиска Google, использование функции «Войти через Google» для входа в стороннее приложение или службу.

«Если у вас уже есть подписка, настроенная через вашу учетную запись Google, например, на Google One, новостное издание или приложение, мы также учитываем эту активность учетной записи, и ваша учетная запись не пострадает. Кроме того, в настоящее время мы не планируем удалять аккаунты с видео YouTube», — сообщается в блоге Google.

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