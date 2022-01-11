Google изменил некоторые армянские названия в Карабахе на азербайджанские

Некоторые армянские названия территорий в Карабахе, подконтрольных Баку, были изменены на азербайджанские в приложении Google Maps, сообщил председатель Азербайджанского космического агентства Самаддин Асадов порталу Trend. На данный момент названия городов и районов Карабаха представлены на азербайджанском и армянском языках, но Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана ведёт работу по удалению топонимов на армянском языке.

Центр кибербезопасности также находится в тесном контакте с Google. Если посмотреть карту Google, то можно увидеть, что названия уже отображаются на азербайджанском языке. Это результат нашего сотрудничества. Не исключено, что в будущем названия на карте на армянском языке будут удалены, — сказал Асадов.

По мнению председателя, для того чтобы добиться полного удаления армянского языка с карт Карабаха, необходимо убеждать противоположную сторону, а «это уже политическая сторона сотрудничества».

Ранее МИД Азербайджана по дипломатическим каналам обратился в компанию Google c просьбой отказаться от использования армянских названий территорий в Карабахе, подконтрольных Баку. Руководству компании было направлено письмо со списком «официальных географических названий».

Власти Азербайджана настойчиво подчёркивают, что территориальной единицы «Нагорный Карабах» не существует. Есть Карабахская экономическая зона, созданная на основе указа президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

По итогу трёхсторонних переговоров между Россией, Арменией и Азербайджаном, проведённых в конце ноября в Сочи, стороны объявили о создании механизмов демаркации и делимитации границы между республиками.