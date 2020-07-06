Google и Deutsche Bank будут сотрудничать в сфере облачных технологий

https://static.news.ru/photo/3412c4da-c031-11ea-b374-fa163e074e61_660.jpg Фото: ce6/Global Look Press

Американская компания Google и крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank договорились о сотрудничестве в сфере облачных технологий. Об этом говорится в совместном заявлении на сайте банка.

Мы очень рады нашему стратегическому партнёрству и возможности Google Cloud быть полезным для Deutsche Bank и его клиентов, поскольку они развивают свой бизнес и формируют будущее индустрии финансовых услуг, — заявил генеральный директор Google Сундар Пичаи.

В заявлении говорится, что данное партнёрство не только предоставит банку передовые облачные сервисы, но также позволит совместно с Google внедрять в создание финансовых продуктов нового поколения современные технологии.

Кроме того, банк получит возможность использовать искусственный интеллект и машинное обучение для повышения точности прогнозирования рисков и степени безопасности клиентских счетов.

Оно (партнёрство — прим. NEWS.ru) демонстрирует нашу решимость инвестировать в технологии, поскольку наше будущее тесно связано с успешной цифровизацией, — сказал гендиректор Deutsche Bank Кристиан Зевинг.