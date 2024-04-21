Гоночная машина вылетела с трассы и въехала в толпу в Шри-Ланке

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Гоночная машина вылетела за пределы трассы и въехала в толпу зрителей в Шри-Ланке, пишет портал Newswire. Трагедия произошла во время турнира Fox Hill Super Cross 2024. В результате случившегося семь человек погибли, еще 21 человек госпитализирован.

Отмечается, что среди погибших есть восьмилетняя девочка. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Остальные гонки после трагедии были отменены.

Ранее в польском Щецине свыше 12 человек получили тяжелые ранения в результате наезда легкового автомобиля. ДТП произошло на пешеходном переходе в центре города. Водитель, не сбавляя скорость, проехал на красный сигнал светофора. Автомобилист скрылся с места аварии, его разыскивает полиция. В Сети появились кадры с места происшествия, на которых видно, как травмированные люди лежат на асфальте, на всю улицу звучат сирены.

До этого в Усть-Абакане водитель ВАЗ-2114 на большой скорости въехал в группу подростков, находившихся на прилегающей территории местного колледжа. Машина сбила двух студентов 16 и 17 лет, остальные успели увернуться.

Предварительно, за рулем находился мужчина 1981 года рождения, который не справился с управлением на скользкой колее. После наезда на подростков, автомобиль врезался в металлический забор. У одного из пострадавших студентов диагностировали перелом и ушибы, у другого — перелом руки. Сам водитель получил ссадины.