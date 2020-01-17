https://static.news.ru/photo/c2b31bb4-390d-11ea-a5da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не считает, что поданное им заявление об отставке отразится на сотрудничестве Киева и Международного валютного фонда (МВФ). Он также полагает, что решение не повлияет на реализацию реформ в стране.

Не скажется, — заявил политик в письменном ответе на вопрос агентства Reuters о возможности такого влияния.

В конце 2019 года власти Незалежной и МВФ достигли договорённости о займе $5,5 млрд сроком на три года по новой программе кредитования, целью которой является ускорение экономического роста, искоренение коррупции и повышение благосостояния людей.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский премьер Алексей Гончарук сообщил о том, что передал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратил внимание на то, что, в соответствии с конституцией, документ должна была получить Верховная рада, а не глава государства. Он назвал слова Гончарука «дешёвым пиар-ходом».