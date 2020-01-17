https://static.news.ru/photo/4d0f95f4-390d-11ea-94d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Экс-глава Nissan Карлос Гон заявил, что специально выбрал для побега из-под домашнего ареста в Японии период новогодних праздников. По его словам, люди в этот момент расслабляются.

Бизнесмен пояснил, что был застигнут врасплох арестом, поэтому решил поступить таким же образом с японскими властями.

По мнению Гона, расследование в отношении него было начато в Токио из-за того, что он является иностранцем и известной личностью. Побег из Японии он объяснил тем, что в подавляющем большинстве случаев местные адвокаты проигрывают дела в судах.

Не уверен в том, что меня будут судить в Ливане. Но в Ливане, во Франции или в Бразилии есть законы, чтобы защитить себя, — сказал он в интервью изданию El Pais.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат Гона Дзюнъитиро Хиронака отказался представлять его интересы. По его мнению, в этом больше нет необходимости, поскольку бизнесмен вряд ли вернётся в Японию.