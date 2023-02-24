Головоломка китайского плана Пекин обнародовал свои предложения по мирному урегулированию на Украине

Фото: EPA/ТАСС

Как китайское руководство и обещало, «дорожная карта» к миру на Украине из двенадцати пунктов обнародована. План весьма специфический и построен в чисто китайских неторопливых, созерцательных традициях. В нем нет конкретики подведения итогов года конфликта и ближайших конкретных перспектив поэтапного возможного мирного урегулирования.

Китай предлагает уважать суверенитет друг друга, отказаться от ментальности холодной войны, прекратить огонь и боевые действия, начать мирные переговоры, разрешить гуманитарный кризис, защитить военнопленных и гражданских лиц, обеспечить безопасность АЭС, снизить риски использование ядерного оружия, гарантировать вывоз зерна, прекратить односторонние санкции, обеспечить стабильность производства и поставок, содействовать послевоенному восстановлению. Впрочем, весь текст опубликован и желающие вполне могут ознакомиться со всеми его нюансами.

Таков вот этот план за все хорошее. В Пекине скорее предложили как бы переосмыслить философию международных отношений, чем найти пути выхода из украинского кризиса. Но ситуация такова, что по отдельности пункты плана могут быть поддержаны сторонами конфликта, а вот полностью он вряд ли кого-то устроит.

Учитывая, что политические круги изучали документ в предварительном порядке, уже есть первые реакции. Понятно, что в Киеве, где обещали китайские мысли глубоко изучить, план с порога отвергают. В других странах, не желающих осложнений с Китаем, даже в Польше действуют тоньше. В частности, польский президент Дуда напомнил, что не стоит игнорировать такого влиятельного партнера. Как говорится, не примем, конечно, ваш план, но с большим к вам уважением.

Фото: shutterstock.com

Надо сказать, что в послании Владимира Путина очень мягкие формулировки в отношении проведения СВО также, видимо, были навеяны положениями китайского плана. У Москвы непростая ситуация, поскольку все понимают, что отказ от двойных стандартов, гарантия полной безопасности и отказа от санкций — несбыточные надежды. Равно как изживание ментальности холодной войны, которая уже переходит в активную горячую фазу.

Но констатируя интересные и крайне своевременные предложения китайских партнеров, необходимо будет все равно сделать несколько красноречивых жестов в их адрес типа продления уже в мае зерновой сделки, на необходимости которой также настаивают китайцы. Во всяком случае, визит председателя Си в Россию должен сопровождаться конкретными шагами по реализации хотя бы отдельных положений китайского плана.

Но, в целом же, китайский план даже не о конфликте на Украине. Это тест, которым в Пекине проверяют готовность все того же коллективного Запада к конструктивному диалогу, выясняют его договороспособность. А потому говорим об Украине, а в уме держим все тот же Тайвань. Потому Китай и предлагает Штатам держаться в рамках ООН и не накачивать оружием ни Украину, ни Тайвань. Конкретные сигналы в мягкой упаковке.

Бытует мнение, что после того, как Запад с Украиной отвергнут в любой, пусть самой мягкой форме, китайские предложения, Пекин резко повернется к Москве и начнет ее поддерживать не только благожелательными комментариями. И даже рискнет на поставки необходимых военных компонентов. Однако вряд ли можно рассчитывать на такой поворот только по причине ущемленного самолюбия председателя Си. Китай привычно играет вдолгую. И обнародуя план, кладет очередной кирпичик в укрепление своих международных позиций.