https://static.news.ru/photo/ca335522-e1f9-11e9-920d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma\TASS

Процедура голосования на выборах президента завершилась в Афганистане. Об этом заявила глава Национальной избирательной комиссии Хава Алам Нуристани.

По её словам, подавляющее большинство из 5,3 тысячи избирательных участков, открытых по всей стране, прекратили работу. Исключение сделали только для тех, где ещё остались очереди из желающих проголосовать, сообщает телеканал Tolo News .

Для участия в выборах зарегистрировались около 9,6 млн граждан страны. На пост главы государства претендовали 15 кандидатов.

Ранее News.ru писал, что в день голосования на одном из избирательных участков в Кандагаре произошёл взрыв. В результате пострадали 15 человек.