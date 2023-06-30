«Голос разума»: Госдума об отказе Венгрии выделять больше денег Украине Депутат ГД Белик: маловероятно, что ЕС поддержит отказ Венгрии давать больше денег Украине

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Белик

Венгрия поднимает закономерные вопросы, неудобные для Евросоюза, так как перед выделением новых средств на Украину и на обслуживание долга ЕС не мешало бы отчитаться за прошлые транши, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. По словам парламентария, неизвестно, в чьих карманах осели те внушительные деньги, которые уже выделили Киеву.

Я считаю, что Венгрия остается в числе немногих европейских стран, которые отличает незатуманенность сознания и здравый взгляд на происходящее. Невелика вероятность того, что ЕС прислушается к позиции Будапешта, но то, что эта позиция озвучена, дает понять, что голос разума в Европе все-таки существует, — заявил Белик.

Парламентарий отметил, что Будапешт выступает не только против антироссийской политики, но и против военной помощи Украине, ее членства в НАТО, а также не поддается давлению со стороны США и ЕС.

И в этом заключается ценность тех заявлений, которые имеет смелость делать [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан, — подчеркнул Белик.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не даст Украине больше денег и не будет делать взносы для финансирования растущих расходов на обслуживание долга ЕС, пока не станет понятно, на что ушли предыдущие €70 млрд. Политик назвал смехотворным то, что Еврокомиссия требует увеличить взносы, при том что Венгрия до сих пор не имеет доступа к средствам фонда восстановления, которые были заблокированы ЕК.