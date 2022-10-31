Голодные игры: зачем Москва разыграла «пробный шар» по зерновой сделке? Экспорт зерна с Украины возобновляется вопреки позиции РФ. Не исключено, что скоро маршрут пойдет уже не по морю, а по суше

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Двенадцать сухогрузов отправляются в понедельник, 31 октября, из портов Украины и еще четыре зайдут в них, чтобы вывезти оттуда зерно после того, как в течение нескольких последних дней поставки были прерваны из-за интенсификации боевых действий в северо-западной акватории Черного моря. Движение сухогрузов уже началось. Решение об этом накануне вечером принял Совместный координационный центр (СКЦ) в рамках соглашения, заключенного 22 июля в Стамбуле при посредничестве Программы ООН по продовольствию. В конце минувшей недели Россия отказалась выполнять это соглашение, и перед мировым сообществом возник вопрос, как обеспечить поставки зерна на мировые рынки в условиях саботажа со стороны одного из главных его производителей.

Сразу после того, как российская делегация в СКЦ объявила, что приостанавливает на неопределенное время свое участие в зерновой сделке, в том числе в инспекциях, Совместный координационный центр (в него также входят представители Украины, Турции и ООН) предупредил власти РФ, что с понедельника возобновляется прохождение коммерческих судов в порты Одессы, Черноморска и Южного, куда стекается предназначенное на экспорт зерно.

Утром 31 октября СКЦ еще не получил официальной реакции из Москвы на это предупреждение, что не повлияет на движение 16 сухогрузов.

Делегация ООН как часть секретариата СКЦ проинформировала делегацию РФ о перемещениях судов согласно процедурам, согласованным СКЦ ранее. Этим процедуры подразумевают, что все участники соглашения будут координировать действия своих вооруженных сил и органов власти с целью обеспечить безопасность передвижения коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы, — говорится в заявлении СКЦ.

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

В течение 31 октября из трех украинских портов должны выйти 12 уже загруженных зерном судов, а еще четыре прибудут в этот порт для погрузки. Отбывающие суда везут более 354 тысяч тонн зерна и другого продовольствия, получателями которого значатся бедные страны Африки и Азии, а также Турция и Китай.

Молчание Москвы в ответ на одностороннее решение СКЦ американцы восприняли как доказательство того, что Россия не намерена возобновлять свое участие в зерновой инициативе. Рано утром в понедельник глава Агентства США по международному развитию (USAID) заявил, что Россия должна вернуться к сотрудничеству в рамках этой сделки. В противном случае, предупредила руководитель ведомства и бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр, международное сообщество будет рассматривать позицию Москвы как попытку «использовать продовольственную проблему в качестве оружия».

Вызывают сожаления заявления России о приостановке участия в Черноморской зерновой инициативе, заключенной при содействии ООН между РФ, Украиной и Турцией. Эта инициатива направлена на спасение жизней людей во всем мире, который переживает опустошительный продовольственный кризис, она позволит доставить им более девяти миллионов тонн зерна и другого продовольствия, — заявила глава USAID.

Госпожа Пауэр оценила работу, уже проделанную в рамках Черноморской зерновой инициативы, как «невероятно успешную» и призвала ее продолжать и расширять. На сегодняшний день общий тоннаж зерна и продовольствия, вывезенного из украинских портов в рамках инициативы, составляет более 9,5 млн тонн.

Любые же попытки вставлять палки в колеса зерновой сделки американская чиновница назвала «нападением на те семьи во всем мире, чья жизнь зависит от поставок зерна с Украины». Таких людей, по оценкам ООН, насчитывается более 100 миллионов. Большая их часть проживает в странах Африканского Рога.

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Движение груженных зерном судов из Одессы (и порожних судов, идущих в этот порт) было прервано в минувшие выходные как следствие воздушно-морского сражения, развернувшегося в окрестностях Севастополя, где российские ПВО отбивали попытки украинских дронов атаковать наземные объекты и суда ВМФ РФ. Россия объяснила приостановку участия в инициативе тем, что не может в текущих условиях гарантировать безопасность морского судоходства в связи с действиями ВСУ.

В Киеве настаивают, что Россия намеревалась перекрыть вывоз продовольственного сырья с Украины на мировые рынки уже давно и только ждала подходящего повода, чтобы это осуществить. Севастополь и Одессу разделяет 220 км по прямой, и это дало основания украинскому МИД в воскресенье заявить, что блокада морского «зернового коридора» является «фальшивым предлогом» со стороны Москвы.

«Глубокая обеспокоенность» бойкотом зерновой инициативы со стороны РФ была высказана в воскресенье и на уровне генерального секретаря ООН. Антониу Гутерриш даже отложил свою поездку в Алжир на саммит Лиги арабских государств, чтобы сосредоточиться на этом вопросе.

Накануне введения блокады в море находилось, по данным ООН, 176 судов (по другим оценкам — 218), идущих в Одессу или из нее, общим тоннажем около 2 млн тонн. После заявления России они остановили движение, однако утром в понедельник инспекторы СКЦ объявили, что возобновляют осмотр сухогрузов, что даст им возможность продолжить плавание. По состоянию на полдень 31 октября уже два судна уже получили добро от инспекторов на продолжение движения по гуманитарному коридору.

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Решение РФ о выходе из зерновой инициативы спровоцировало на мировых товарных биржах в понедельник резкий рост цен на пшеницу (на 6%) и кукурузу (на 2,64%), которые и так уже находятся на рекордно высоких значениях, и для России как для экспортера это выгодно. Но, скорее всего, подскок этот чисто эмоциональный и продлится недолго, отметила в беседе с NEWS.ru экономист Наталия Карпова.

У нас с последнего урожая имеется в наличии около 150 млн тонн зерна, миллионов 50 мы можем спокойно пустить на экспорт, и сделать это самостоятельно — не через украинские порты, а напрямую через Турцию. Для России ее участие или неучастие в Черноморской зерновой инициативе поэтому большой разницы с точки зрения экономики и товарной логистики не имеет. Соответственно, приостановка участия России в данном проекте носит преимущественно геополитический характер — это сейчас выглядит как своего рода разведка боем: власти РФ хотели посмотреть, какой будет реакция других участников инициативы на отсутствие там российской стороны, что Украина и Турция могут предпринять, если Россия самоустранится от участия в соглашении. На эту минуту, во всяком случае, мы видим, что никаких драматических последствий именно с точки зрения продовольственного рынка остановка движения судов на одни сутки не оказывает и формальный выход России из соглашения на процедуры загрузки, отправки и инспекции перевозящих продовольствие судов тоже никак не повлиял. Наталия Карпова доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Если приостановка Россией участия в зерновой инициативе действительно была «пробным шаром», то был запущен он очень вовремя: 19 ноября истекает срок первоначального соглашения по вывозу зерна и удобрений с Украины. Он составляет 120 дней и может быть продлен автоматически после 19 ноября, если ни одна из сторон не будет возражать.

Учитывая весьма высокую вероятность того, что Россия не вернется в Черноморскую инициативу, Франция предложила вообще отказаться от морского способа вывоза зерна с Украины. Министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно предложил альтернативный наземный маршрут — через Румынию и Польшу.