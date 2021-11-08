Голодающий Саакашвили исповедался в тюрьме

Продолжающий голодовку экс-президент Грузии Михаил Саакашвили исповедался и причастился в тюрьме. Об этом «Новости — Грузия» рассказал Митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз Пачуашвили. Голодовка бывшего лидера страны длится 39 дней.

Священнослужитель сравнил Саакашвили со средневековыми правителями Грузии и отметил, что считает голодовку политика постом.

Я был в тюрьме, навестил третьего президента Грузии. Он <...> 40 дней держал пост, он постился «сухим постом». После этого он исповедался и причастился, — сказал митрополит.

Священнослужитель рассказал, что причастил Саакашвили крошками хлеба, смоченными в вине, которые символизируют плоть и кровь Христову. Он также отметил, что политик исповедался «достойно».

Если кому-то это кажется невеликим делом, пусть сам попробует держать пост 40 дней, и увидит, каково это, — добавил митрополит.

Саакашвили арестовали 1 октября после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси политика неоднократно предупреждали о том, что он будет задержан сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.

Некоторое время назад в Сети появились кадры обеда из тюрьмы «голодающего» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Видео опубликовала специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии, «исходя из высокого общественного интереса».

Экс-президент заявил, что продолжает голодовку. По его словам, видео было снято в кабинете врача и то, что он принимал, не является питанием. Он также отказался от дальнейшего приёма лекарств,прохождения тестов и переливаний.

Ранее сообщалось, что мать Саакашвили опубликовала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь в экстрадиции сына. По её словам, это необходимо сделать для того, чтобы Саакашвили мог получить «соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить».