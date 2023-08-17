Голод, обман и командиры: почему бойцы ВСУ массово сдаются в плен ВС РФ

Фото: МО Украины

Боец ВСУ, который переплыл на лодке Днепр и сдался в плен российским военным, рассказал, что с двумя товарищами принял такое решение из-за плохого отношения командиров, недостатка подготовки и голода. Как часто и по каким еще причинам украинские солдаты оставляют свои позиции и переходят на сторону ВС РФ?

Сообщается, что российские военные задержали троих перебежчиков 8 августа около 23:00 в районе между населенными пунктами Великая Лепетиха и Заводовка на левом берегу Днепра. С собой у бойцов были автоматы АК-74, 360 патронов к ним калибра 5,45 миллиметра, ручной противотанковый гранатомет и три выстрела к нему.

«Постоянные артиллерийские и минометные обстрелы с левого берега. <...> Паек, как сказали, не подвозят, потому что топлива нет. Его как-бы покупают за свои деньги. А у нас в карманах пусто», — посетовал украинец.

Боец признался, что отказался рисковать своей жизнью в таких условиях без подготовки.

«Я принял для себя решение при первой же возможности сдаться в плен», — добавил он.

Как часто солдаты ВСУ сдаются в плен и отказываются идти вперед

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий вчера, 16 августа, заявил, что два аэромобильных батальона ВСУ отказались выдвигаться в сторону позиций ВС РФ. По его словам, это связано с низким морально-психологическим состоянием украинских военнослужащих.

«Два из трех аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций. Это порядка 500 человек», — отметил он.

Украинский морпех Владимир Реул 12 августа рассказал, что сослуживцы бросили его при отступлении в Херсонской области. По словам мужчины, СБУ завербовала его на российской территории как агента и сдала ВС РФ. Украинец уверен, его обманули и поступили «как с пушечным мясом».

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 30 июля сообщил, что ВС РФ взяли в плен группу солдат ВСУ. По его словам, это случилось в районе села Старомайорского на Времевском выступе Запорожской линии фронта, уточнил он.

«Взято много пленных противника», — отметил он.

Рогов добавил, что часть бойцов сдались в плен добровольно. В одном из случаев такое решение сразу приняли свыше 10 человек.

Балицкий 24 июля сообщил, что бойцы ВСУ на Запорожском направлении массово сдаются в плен целыми подразделениями. По его информации, такая ситуация наблюдается на протяжении последнего месяца, после того как украинская армия приступила к контрнаступлению.

«Могу сказать, что на протяжении последнего времени, месяца, противник начал сдаваться и сдается не по одному-два человека, как раньше были перебежчики в весенний период. Сейчас сдаются целыми подразделениями, ротных [подразделений] не было, но взводные сдачи мы наблюдали», — заявил он.

Балицкий также обратил внимание, что смог побеседовать с несколькими украинцами, сдавшимися в плен. По его словам, солдаты ВСУ находятся в достойных условиях, их не пытают и не бьют. Балицкий добавил, что многие из бойцов останутся в дальнейшем жить в Запорожье вместе со своими семьями.

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