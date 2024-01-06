Голливудский актер погиб вместе с дочерьми Голливудский актер Кристиан Оливер погиб с дочерьми в авиакатастрофе на Карибах

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Голливудский актер Кристиан Оливер и его дети погибли в авиакатастрофе на Карибах, пишет портал TMZ. Оливер с дочерями 10 и 12 лет находились на борту небольшого одномоторного самолета, который вылетел в четверг в направлении Сент-Люсии.

По информации национальной полиции Сент-Винсент и Гренадины, всего в крушении частного самолета погибли четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя детьми.

Оливер родился в 1972 году в Германии и стал известен благодаря своим ролям в фильмах «Операция Валькирия», «Гремучие змеи» и «Спиди-гонщик». Его фильмография насчитывает 57 работ.

Ранее в Сети появились кадры с борта самолета авиакомпании Japan Airlines, который загорелся во время приземления в аэропорту Токио после того, как столкнулся в небе с самолетом береговой охраны Японии. Салон Airbus A350 заволокло дымом, а люди начали паниковать. Из горящего лайнера были эвакуированы более 360 пассажиров, никто не погиб и не пострадал. Все благополучно спустились с борта по эвакуационному трапу.

Пять из шести членов экипажа военно-транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии погибли. Выжившим оказался пилот самолета, его состояние оценивается как крайне тяжелое.