Голливудские звезды отреагировали на смерть папы римского Актриса Вупи Голдберг сочла скончавшегося папу римского самым близким человеком

Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press

Папа римский Франциск

Голливудская актриса Вупи Голдберг назвала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) скончавшегося папу римского Франциска самым близким человеком. По словам одной из немногих знаменитостей, удостоенных четырех главных американских престижных наград — «Оскар», «Грэмми», «Эмми» и «Тони» — понтифик помнил, что любовь Иисуса Христа окутывала как верующих, так и неверующих.

Он был моим самым близким человеком долгое время, и, казалось, помнил, что любовь Христа окутывала как верующих, так и неверующих. Он больше походил на папу Иоанна 23-го, который воплотил веру в реальность. Поддержите папу Франциска своей любовью к человечеству, — отметила звезда.

Актер Антонио Бандерас, тоже лично встречавшийся с папой римским, заявил в Instagram, что понтифик, возглавляя католическую церковь, проявлял доброту, любовь и милосердие к самым нуждающимся людям. Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни.

Президент России Владимир Путин тоже выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика. Глава государства обратил внимание, что Франциск способствовал развитию связей РПЦ и католической церкви.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский ненавидел папу римского за его попытки остановить конфликт на Украине. Эксперт объяснил, что скончавшийся глава католической церкви отказывался подвергать травле Россию и русских людей.