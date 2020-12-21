«Голливуд на Украине»: Зеленский рассыпался в благодарностях США за санкции

https://static.news.ru/photo/081c4b4c-4274-11eb-bae9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский рассыпался в благодарностях в адрес США за ужесточение санкций против России. Также украинский президент поблагодарил Штаты за финансовую поддержку своей страны во время президентства Трампа.

Об этом он рассказал в интервью New York Times, которое дал изданию по видеосвязи.

Я должен поблагодарить Соединённые Штаты во время правления Дональда Трампа, — цитирует газета украинского лидера.

Зеленский предложил США инвестировать в контролируемые его правительством районы Украины вблизи Донбасса. А фантазии благодарного украинского президента занесли его так далеко, что в итоге он предложил построить на Украине Голливуд и даже Диснейленд.

Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь были такая площадка, — заявил Зеленский.

Что до Диснейленда, которого Киеву явно не хватает, то президент объяснил это тем, что не все граждане Украины могут летать во Францию или США, чтобы поразвлечься в парке аттракционов, о котором, видимо, так мечтают.

Ранее NEWS.ru сообщал, что среди повестки украинской политики важное место занимает вопрос о продлении санкций в отношении российских властей, заявил президент Украины Владимир Зеленский. При этом основной задачей украинской внешней политики должно стать восстановление мира и суверенитета Украины над восточной частью страны.