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Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным хакерскую атаку на украинскую компанию Burisma. В инциденте подозревают программистов из РФ, заявил старший советник президента США Келлиэнн Конуэй.

При этом эксперты не знают, что именно искали злоумышленники и смогли ли они что-либо найти. Предполагается, что киберпреступников интересовал компромат на Джо Байдена, сообщает газета The New York Times со...