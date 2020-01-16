Полиция Буэнос-Айреса задержала семерых подозреваемых в контрабанде наркотиков. Трое из них — голландцы. Они являются членами экипажа воздушного судна.
84 килограмма кокаина нашли на борту грузового самолёта. Примерная стоимость конфискованного вещества — €7,5 млн,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Международном аэропорту Эсейса имени министра Пистарини в Аргентине на борту грузового самолёта KLM Cargo в ходе спецоперации обнаружили более 80 кг наркотиков.
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