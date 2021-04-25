Голикова призвала не продавать путёвки в Турцию и Танзанию

https://static.news.ru/photo/2e879cda-a699-11eb-a342-96000091f725_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Зампредседателя правительства Татьяна Голикова призвала туроператоров не продавать путёвки в Турцию и Танзанию на даты после 1 июня. В начале лета должен завершиться мораторий на авиасообщение с этими странами, передаёт ТАСС.

Она пояснила, что окончательное решение о возобновлении перелётов в эти страны пока не принято.

Я обратилась к нашим уважаемым туроператорам, чтобы до решения властей туры <...> после 1 июня пока не реализовывались до тех пор, пока не будет принято окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию в Турции и Танзании для того, чтобы снова возобновить посещение нашими гражданами этих государств, — сказала Голикова.

Оперштаб 12 апреля объявил о приостановке авиасообщения между Россией и Турцией с Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за неблагополучной эпидемической обстановки в этих странах.

Вслед за этим Роспотребнадзор обязал россиян, прибывающих из Турции и Танзании, в период до 1 мая дважды проходить тестирование на коронавирус. Повторное лабораторное исследование должно быть сделано в пятидневный срок с момента въезда гражданина в Россию. После 1 мая аналогичное требование будет распространяться на всех, кто возвращается из зарубежных поездок.

Ранее стало известно, что первый в текущем году авиарейс в Черногорию, который должен был отправиться из столичного аэропорта Домодедово, был отменён за считанные минуты до вылета. Пассажирам объявили об этом, когда они уже сдали багаж, а к терминалу подали автобус. В последний момент выяснилось, что авиаперевозчик не получил разрешение на полёты в эту страну.