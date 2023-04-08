Голанские высоты обстреляли ракетами с территории Сирии Армия обороны Израиля: по Голанским высотам с территории Сирии выпустили три ракеты

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Армия обороны Израиля сообщила о запуске трех ракет с территории Сирии по Голанским высотам. По данным армейской пресс-службы, одна из ракет упала на территории Израиля на открытой местности. При этом система ПРО для перехвата ракет не использовалась.

В продолжение сообщений о прозвучавших сиренах три ракеты были выпущены из Сирии по территории Израиля, одна из ракет пересекла территорию Израиля и упала на открытой местности на юге Голанских высот, — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным телеканала Sky News Arabia, в ответ на ракетный запуск израильские танки открыли огонь по сирийскому району, откуда производился обстрел.

Голанские высоты представляют спорную территорию, в настоящий момент она разделена на три части, одну из которых контролируют власти Сирии, другую — Израиль, на третьей части размещены Силы ООН по наблюдению за разъединением.

6 апреля в поселке Шломи и мошаве (поселении) Бецет на севере Израиля у границы с Ливаном прозвучали сирены тревоги. Позже израильская армия сообщила об обстреле с ливанской территории и перехвате одной ракеты силами ПВО. Днем ранее из сектора Газа по Израилю выпустили девять ракет, четыре были перехвачены системой «Железный купол». В связи с этим министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил о необходимости более жесткого ответа на атаки.