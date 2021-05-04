«Годами гадят»: австрийцы раскритиковали отношение ЕС к России

https://static.news.ru/photo/1bb775be-ad77-11eb-a27f-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Читатели австрийской газеты Der Standard раскритиковали антироссийскую политику Евросоюза, заявив, что Брюссель действует предвзято. По их мнению, в ЕС не понимают, какие последствия следуют за их действиями и почему они логически обоснованы, передаёт РИА Новости.

Сначала годами гадят России, получив указание из Вашингтона, а потом обижаются, что Россия на это реагирует, — написал один из юзеров.

Другие отметили, что отказ РФ терпеть различные санкции и эмбарго вполне обоснован. По их словам, со стороны сторонников США в адрес России регулярно сыплются различные оскорбления и обвинения.

Европейские ценности и лицемерные акции как они есть! Когда США и Англия, вопреки международному праву, напали на Ирак и разгромили его в пух и прах из-за каких-то ложных слухов, никаких санкций не было, — написали ещё несколько пользователей.

Они напомнили, что санкции не вводились и после «захвата территорий Палестины», а также никакой реакции не последовало на инцидент в Саудовской Аравии. Ограничения были введены только после того, как там убили журналиста, однако, по словам юзеров, и они были «просто смешными».

Давайте же поаплодируем последовательности ЕС и его ценностям! Вот так ЕС заслуживает уважения в мире и хочет, чтобы его воспринимали как сильного и объективного партнёра, — резюмировали читатели.

Ранее бывший глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор подверг критике власти страны за обвинения в адрес России в причастности к взрывам на складах во Врбетице. По его словам, убедительных доказательств вины Москвы не предоставили.