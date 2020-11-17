Год, как мы загибаемся от коронавируса

Считается, что 17 ноября 2019 года в Китае, в провинции Хубэй, был сделан первый официальный диагноз, зафиксировавший явление в мир новой хвори, известной ныне как COVID-19. Где 19 — это как раз отражение даты начала пандемии. Ну а сам факт пандемии подтвердил естество современного мира как большой деревни. Не переболевшие ещё глобалисты остались довольны. Хотя нечто подобное имело место и в XIV веке.

Тогда «добрый хан Джанибек», как его именовали русские летописи, закидал осаждавшуюся генуэзскую колонию в Крыму чумными трупами. Генуэзские корабли привезли заразу в Европу, чуть ли не половина населения которой вымерла. Через полгода болезнь была занесена купцами-ганзейцами в Новгород, а из него в остальные русские княжества. Москва тогда обезлюдела. Прошло шестьсот лет, но механизм распространения пандемии остался прежним.

Вот и теперь, несмотря на все попытки закрытия границ, введение локдаунов и покушение на некогда неограниченную свободу личности, цепочки заражения прервать не удаётся. Пандемия ширится, приговаривая президентство Дональда Трампа, множа экономические проблемы и социальное напряжение. Коронавирус превратился в геополитический фактор, породил коронаскептиков в дополнение к евроскептикам. И, наконец, дал старт глобальной гонке вакцин, победа в которой сулит триумфаторам не только баснословные прибыли, но и престиж пионеров биотехнологии и прогресса. Хотя, по правде сказать, практика доказала, что разного рода гриппозные штаммы всегда на полшага впереди творцов чудодейственных вакцин и иных волшебных панацей. Так что по-любому гонка вакцин и вирусов продолжится. Для России пандемия обернулась не просто экономическими потерями.

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, она отбросила развитие страны на полтора года назад. Но сыграла роль дополнительного фактора, отрицательно влияющего на демографию. Выявила просчёты в реформировании системы здравоохранения, которые приходилось компенсировать буквально на ходу ценою несоизмеримых затрат. Поставила федеральные и местные власти перед неразрешимой во многом дилеммой: как окончательно не подорвать экономику, одновременно стремясь ограничить массовое заражение.

В результате учеников младших классов и детсадовцев не удалось перевести на удалёнку, поскольку тогда бы пришлось их оставить дома вместе с родителями и выплатить семьям очередные обременительные для казны компенсации. В поредевшие театры и закрытые ночные клубы ходили тысячи, а в вагонах метро и электричек, естественных инкубаторах вирусов, ежедневно продолжают ездить миллионы. И нынешняя ситуация фактически косметических ограничений обесценила все жертвы весеннего локдауна.

Хуже того, антипандемийные меры породили немало чисто политических спекуляций. В одном ряду оказались коронаскептики, видящие даже в минимальных ограничениях ставку властей на максимальное искусственное купирование любой социально-политической протестной активности. Борцы против «цифрового концлагеря», в который якобы под прикрытием рассказов об ужасах болезни нас, дескать, стремятся загнать введением разного рода QR-кодов и прочих информационных изысков, позволяющих контролировать наши перемещения, наши траты и даже нашу личную жизнь. Наконец, для кого-то замаячила тень нового прочного железного занавеса и максимального ограничения передвижения россиян по миру.

Словом, и после спада очередного пандемийного обострения мир уже не будет другим. А мутирующий коронавирус обещает ещё долго оставаться фактором, корректирующим общую обстановку.