«Глядя на этих бедолаг»: Кадыров вновь призвал бойцов ВСУ сложить оружие

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Великобритания будет усиливать санкции против России неделя за неделей, сообщил английский премьер-министр Борис Джонсон в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. По его словам, экономическое давление будет постепенно нарастать.

Мы будем наращивать экономическое давление и усиливать санкции против России неделя за неделей. Мы не ограничимся одной только заморозкой счетов российских олигархов, — заверил он. Брифинг состоялся после встречи тет-а-тет...