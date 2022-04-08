«Глядя на этих бедолаг»: Кадыров вновь призвал бойцов ВСУ сложить оружие

Глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз призвал подразделения ВСУ сложить оружие и сдаться в плен, пока есть возможность связаться с российскими командирами. Об этом политик заявил после взятия пленных в Рубежном, о чём написал в своём Telegram-канале.
На главу российской республики
Они и сами, судя по всему, не понимают, за что вышли сражаться и что вообще происходит. Даже не в курсе, как Запад использует Зеленского и всю Украину. Этих молодых солдат преступные власти нацистов больше не отправят на убой, — отметил Кадыров, добавив, что чеченские воины предложили им сдаться, в чём пленным просто повезло.
Глава Чечни признаётся, что больше не хотел предлагать бойцам ВСУ сложить оружие.
Но, глядя на этих двух бедолаг, решил сделать это ещё раз... Я призываю бойцов армии Украины взяться за ум, принять верное решение, связаться с нашими командирами и сдаться в плен, — призвал Кадыров.
Политик предложил тем, кто остался «на той стороне», не упустить такую возможность и перестать «маяться ерундой».
Воспользуйтесь шансом и тогда сможете в конечном итоге вернуться к своим семьям. Или для вас важнее принести себя в жертву ради нацистской идеологии? — заключил Кадыров.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у националистов, засевших на мариупольском заводе «Азовсталь», будет голливудский конец. При этом хеппи-энд для них невозможен.