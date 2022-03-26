Globe and Mail: в супермаркетах Канады с полок убирают товары из России

Сети супермаркетов Канады на фоне санкций в отношении Москвы убирают с полок товары российского производства. В первую очередь речь идёт о квасе, семечках подсолнечника и зефире в шоколаде, сообщает Globe and Mail.

Издание отмечает , что ретейлеры стали избавляться от этого набора товаров после того, как закончили с продажами российской водки. По мнению Globe and Mail, такие жесты продавцов имеют символическое значение, поскольку на экономику они не оказывают значительного влияния.

В игнорировании товаров российского производства замечены сети Sobeys, Safeway, FreshCo, Metro Inc. и Loblaw Companies. В последней сети отказываются от повторного заказа российских товаров.

Ранее стало известно, что перестройка логистических цепочек в зависимости от конкретной отрасли займёт от трёх до шести месяцев, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он выразил уверенность, что вся логистика неизбежно перестроится — несмотря на санкции, российские товары всегда будут интересны и нужны.