Глобальный сбой произошёл в работе Google

Сайт Google, а также другие сервисы компании работают с перебоями. Проблема была зафиксирована утром 22 июня, сообщает Downdetector.

Сбои в работе возникли в 07:30. 72% пользователей не смогли войти на сайт поисковой системы, остальные жаловались на доступ к сервисам. На операционных системах Android пользователю сообщается об ошибке при работе сервисов Google.

Неполадки фиксируются у жителей Польши, Белоруссии, Финляндии и Украины. В России на проблемы с работой Google жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга.

8 июня в Интернете произошёл глобальный сбой из-за аварии у провайдера Fastly. Перестали работать сервисы Twitch, Pinterest, Reddit и множество других.

12 июня перебои в работе «ВКонтакте» огорчили российских пользователей. Порядка 67% человек жаловались на работу сайта, у 22% возникали проблемы со входом, а у 10% наблюдались трудности с отправкой сообщений.