Global Times: Запад не поможет Украине вернуть потерянные регионы

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Голосование на референдумах по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Энергетические проблемы и нежелание идти на военный конфликт с Россией вынудят Запад отказать Украине в помощи для возвращения утраченных территорий, считают опрошенные китайской газетой Global Times эксперты. По их мнению, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей позволит Москве закрепить успехи, что осложнит перспективу возвращения Украиной контроля над регионами. Аналитики полагают, что оказываемой военной и экономической поддержке Киеву недостаточно, чтобы справиться с Россией.

Киев будет просить Запад оказать ему прямую поддержку <...>, вследствие чего возрастет риск прямой конфронтации между Россией и НАТО, — говорится в публикации.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что в США и Европе практически закончились запасы оружия для поставок на Украину. Отмечалось, что для американской военной промышленности нормальный уровень производства артиллерийских снарядов для гаубиц калибра 155 мм составляет около 30 тысяч снарядов в год в мирное время, в то время как украинские солдаты расходуют это количество примерно за две недели.

27 сентября газета The Washington Post писала, что по результатам социологических опросов, поддержка Украины среди жителей западных стран ослабевает из-за собственных экономических проблем. В издании считают, что высока вероятность того, что безразличие в обществе на Западе усилится.