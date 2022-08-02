Global Times: визит Пелоси может ускорить воссоединение КНР с Тайванем

Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Предстоящая поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может ускорить воссоединение Китая с островом, пишет Global Times. По словам политолога-американиста Китайской академии общественных наук Люй Сяна, визит Пелоси нарушит обещание США не поддерживать «независимость Тайваня». В этом случае действия Пекина будут направлены не только против Пелоси, но и против американской администрации.

Если Пелоси действительно отправится на Тайвань, то это будет означать, что она получила разрешение Байдена, и американские военные также окажут ей поддержку, — рассказал Люй Сян.

Эксперты призывают перестать недооценивать решимость Пекина относительно своей территории и заигрывать с властями страны подобными действиями.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь ранее заявил, что возможный визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань подорвёт отношения Пекина и Вашингтона. Дипломат при этом назвал провокацией поездку американского политика на остров. По его словам, подобные действия подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая.