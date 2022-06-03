Global Times рассказал, помогут ли Украине поставки HIMARS Global Times: поставки американских РСЗО HIMARS не помогут Украине победить

Фото: Tech. Sgt. Patrick Evenson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Вашингтон поставит Киеву, не окажут влияния на развитие украинского кризиса, считает автор статьи в китайской газете Global Times. Он призвал не переоценивать мощность этих орудий, добавив, что украинская армия не проходила обучение по их эксплуатации и не знает, как их использовать.

США передают системы Украине сугубо для демонстрации позиции. РСЗО не помогут одержать верх, и сторонам следует это понимать, — отметил обозреватель.

В то же время он отметил, что HIMARS могут быть использованы против целей на территории России, что приведет к дальнейшей эскалации конфликта и ответным мерам России. На политические же обещания Украины не использовать HIMARS против России полагаться нельзя, так как выбирать цели в конечном счёте «будут украинцы, а не американцы». Поэтому для России логичным было бы ликвидировать эти системы до того, как они будут выведены на поле боя.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и политический аналитик Константин Сивков также заявил, что «не понимает истерику», связанную с поставками этой РСЗО Украине, и напомнил, что у Украины уже есть системы, намного превосходящие HIMARS. Речь идёт об РСЗО «Смерч» с дальностью стрельбы в 70 километров и боевой частью в 250 кг, тогда как у HIMARS в нынешней комплектации дальность стрельбы фактически составит до 40 километров, боевая часть — около 100 кг.