В Пекине ответили на слова Байдена об итогах саммита G20

США не имеют права обвинять Россию и Китай в бездействии по отношению к мировому климатическому кризису. Вместо этого им стоит представить внятную стратегию собственных действий в деле изменения климата, пишет Global Times.

По мнению авторов материала, заявления США подрывают успехи саммита и бросают тень на конференцию по изменениям климата в Глазго. Кроме того, у руководства США нет чёткого плана по сокращению выбросов внутри страны, а само оно заинтересовано лишь в статусе ведущей державы в климатической повестке, тогда как непосредственное решение проблемы Вашингтон не интересует. Одним из доказательств этого служит тот факт, что США не торопятся выделять другим странам средства и техническую помощь для сокращения уровня выбросов, как это предусмотрено Парижским соглашением.

Правительству США необходимо чётко рассказать миру, как его обязательства по сокращению выбросов будут реализованы в национальной промышленной политике. Оно не может использовать пустые слова в обмен на реальные усилия других стран, — заявляют авторы статьи.

Ранее президент США Джо Байден подвёл итоги саммита «Большой двадцатки» и рассказал, что главным разочарованием стала позиция нескольких стран по климату. Он отметил, что Россия и Китай недостаточно проявили себя в этой области в ходе переговоров и не озвучили свою приверженность следовать обязательствам по борьбе с изменением климата.