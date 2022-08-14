Global Times: позиция США по ситуации на Украине заставила Европу страдать Обозреватель Global Times Сюэ Лю назвал Европу жертвой украинского конфликта из-за США

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Европа стала жертвой последствий российско-украинского конфликта из-за действий Соединенных Штатов и это вполне может привести к ухудшению отношений между Брюсселем и Вашингтоном, пишет китайское издание Global Times. В связи с этим, как указывает автор статьи Сюэ Лю, экономики ключевых европейских стран бросают силы на борьбу с энергетическим кризисом и со стремительным ростом цен.

Европейские страны стали жертвами конфликта на Украине — им приходится бороться с энергетическим кризисом и резким ростом цен. Кроме того, экономики ключевых европейских государств вступают в фазу рецессии, что может спровоцировать политическую и социальную нестабильность, — пишет автор материала.

Сюэ Лю подчеркнул, что США остались единственной страной, которая придерживается гегемонистской идеологии, поскольку европейские государства лишились таких намерений: у них нет решимости и возможности следовать им.

Он добавил, что Европа теперь сомневается в заявлениях США об угрозе Западу со стороны России и Китая. Он привел высказывание профессора Школы международных отношений Пекинского университета иностранных исследований Шуо Вана, который считает, что страны Европы не будут рисковать собственными интересами только для того, чтобы сохранить систему альянсов с Белым домом.

По мнению автора, для Европы Россия — сосед, которого нельзя игнорировать, а Китай — важнейший рынок сбыта.

При таком раскладе американская пропаганда о китайской и российской угрозах вряд ли может быть успешной. Чем больше Вашингтон рассматривает Москву и Пекин как врагов, тем труднее ему объединить вокруг себя союзников, — подытожил он.

Ранее издание Global Times написало, что военная помощь Украине не дает Западу ничего, кроме проблем. В Вашингтоне уже осознают то, что чем дольше там затянется кризис, тем больший ущерб понесут США и их союзники.