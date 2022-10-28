Если Соединенные Штаты сократят объемы предоставляемой Украине помощи, это может негативно сказаться на экономике стран Евросоюза, пишет китайское издание Global Times. Авторы публикации отмечают, что это может произойти уже в ближайшее время, с приходом к власти в США республиканцев. Таким образом большую часть расходов будет вынуждена оплачивать Европа.
Кризис на Украине, спровоцированный США, сильно ударил по европейским странам, инфляция в еврозоне достигла рекордно высокого уровня, а энергетический кризис усугубился. Поскольку зима не за горами, многие европейские страны сейчас беспокоятся об отоплении. Если США заметно сократят помощь Украине, Европе, несомненно, придется терпеть больше, — говорится в тексте.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что Пентагон направит на Украину очередной пакет военной помощи на сумму $275 млн. В него будет входить в том числе оружие. Как рассказали собеседники агентства, новый пакет помощи не будет содержать крупных систем вооружений и направлен преимущественно на пополнение запасов снарядов, включая боеприпасы для ракетных систем HIMARS. Ожидается, что официально о новом пакете помощи будет объявлено уже 28 октября.