Global Times: ЕС ждут трудности зимой при сокращении помощи Украине от США

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Если Соединенные Штаты сократят объемы предоставляемой Украине помощи, это может негативно сказаться на экономике стран Евросоюза, пишет китайское издание Global Times. Авторы публикации отмечают, что это может произойти уже в ближайшее время, с приходом к власти в США республиканцев. Таким образом большую часть расходов будет вынуждена оплачивать Европа.

Кризис на Украине, спровоцированный США, сильно ударил по европейским странам, инфляция в еврозоне достигла рекордно высокого уровня, а энергетический кризис усугубился. Поскольку зима не за горами, многие европейские страны сейчас беспокоятся об отоплении. Если США заметно сократят помощь Украине, Европе, несомненно, придется терпеть больше, — говорится в тексте.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что Пентагон направит на Украину очередной пакет военной помощи на сумму $275 млн. В него будет входить в том числе оружие. Как рассказали собеседники агентства, новый пакет помощи не будет содержать крупных систем вооружений и направлен преимущественно на пополнение запасов снарядов, включая боеприпасы для ракетных систем HIMARS. Ожидается, что официально о новом пакете помощи будет объявлено уже 28 октября.