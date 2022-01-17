Global News: на Украину отправили канадский спецназ для борьбы с Россией

Канадские войска специального назначения были переброшены на Украину для сдерживания «российской агрессии», сообщил канадский телеканал Global News со ссылкой на неназванные источники. На такой шаг, по словам журналистов, правительство пошло после неудачных дипломатических переговоров.

Военные канадского спецназа были переброшены на Украину на фоне роста напряжённости между военным альянсом НАТО и Россией. Присутствие канадского спецназа на Украине является частью попытки союзников по НАТО сдержать российскую агрессию в стране и определить способы оказания помощи украинскому правительству, — сказано в материале телеканала.

При этом в случае обострения ситуации в стране у военных есть приказ эвакуировать канадских дипломатов. Информация о дислокации спецназовцев официально не подтверждена.

Ранее глава ЦРУ США Уильям Бёрнс на прошлой неделе посетил Украину и обсудил с президентом страны Владимиром Зеленским «российское вторжение», сообщила на своей странице в Twitter журналистка CNN Наташа Бертранд. Она добавила, что в разговоре участвовали представители украинских спецслужб, при этом стороны также обсудили напряжённость в регионе.