Глазьев: участие Украины в Евразийском экономическом союзе более логично

Членство Украины в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) выглядит более логичным, чем её вступление в Евросоюз, заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев. По его словам, с вступлением в силу соглашения об ассоциации с ЕС Украина лишилась суверенитета и подчинилась торгово-экономической, внешней и оборонной политике ЕС, передаёт РИА Новости.

Заключив это соглашение, Украина обязалась участвовать под руководством ЕС в урегулировании региональных вооруженных конфликтов. При этом она сама стала «заряженной» на провоцирование военного конфликта с Россией, — заявил Глазьев.

Он добавил, что потеря кооперации с Россией обходится Украине в сотни миллиардов долларов. При этом если бы страна стала членом ЕАЭС, то прирост товарооборота, не учитывая углеводороды, был бы весьма существенным — до 20% ВВП.

Ранее Глазьев предложил передавать в собственность трудовых коллективов предприятия, приостановившие работу в России из-за санкций. По его мнению, никто больше самих работников не заинтересован в сохранении рабочих мест.