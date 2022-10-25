Главы Пентагона и НАТО обсудили контакты с Россией

Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,

Пентагон — штаб-квартира Министерства обороны США

Пресс-секретаря Пентагона Патрик Райдер сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре обсудили «недавнее дипломатическое взаимодействие с Россией». Стороны в частности обсудили якобы ложные обвинения России в адрес Украины из-за возможного применения «грязной бомбы». Остин и Столтенберг также отметили важность деэскалации со стороны Москвы, пишет ТАСС.

Остин и Столтенберг обсудили недавнее дипломатическое взаимодействие с Россией, обвинения России относительно подготовки Украины к применению «грязной бомбы» на своей территории и необходимость деэскалации со стороны России, — сообщил Райдер.

Стороны также договорились обеспечивать прочное сдерживание и оборону.

Россия запросила о проведении заседания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить информацию о возможной подготовке Киева к провокации с использованием «грязной бомбы», сообщило ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в международной организации. Отмечается, что российские дипломаты хотят провести заседание во вторник 25 октября после обсуждения Сирии. В агентстве уточнили, что подобные дискуссии проходят в закрытом формате. О возможном применении Киевом «грязной бомбы» заявило Министерство обороны РФ.