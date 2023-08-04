Главы МО Польши и США обсудили присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

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Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Польши Мариушем Блащаком, в ходе которого они обсудили присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, сообщила пресс-служба оборонного ведомства США. Главы Минобороны двух стран условились внимательно следить за ситуацией.

Стороны также обсудили новые события, связанные с присутствием ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, и договорились внимательно продолжать следить за ситуацией, — говорится в заявлении Пентагона.

Остин отметил, что Вашингтон поддерживает Варшаву в ее ответе на вторжение в воздушное пространство страны самолета ВС Белоруссии 1 августа. В ходе беседы глава Пентагона поблагодарил Блащака за усилия Польши в вопросе поддержки Украины. Министры обороны двух стран подтвердили важность продолжения оказания помощи Киеву в сфере безопасности.

Ранее СБУ заявила, что получила разведданные о том, что Москва хочет использовать ЧВК «Вагнер» для вовлечения Белоруссии в конфликт на Украине. По данным украинской службы, подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных РФ и сотрудников российских спецслужб, которых отправили на территорию Белоруссии под видом «вагнеровцев».