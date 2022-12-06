Главы минобороны Украины и США обсудили вопросы усиления системы ПВО ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Главы минобороны Украины и США Алексей Резников и Ллойд Остин обсудили по телефону усиление системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинская сторона при этом не стала приводить детали переговоров. Резников поблагодарил американского коллегу за поддержку оказываемую Киеву со стороны Вашингтона.

Во время нашего телефонного разговора сегодня мы обсудили дальнейшие шаги по усилению ПВО Украины. Благодарю США за вашу неизменную поддержку! — написал Резников на своей странице в Twitter.

В Европе всё чаще стали заявлять об отказе поставлять запрашиваемой Украиной военной техники, так как у европейских лидеров есть опасения, что это приведет к эскалации и втягиванию Запада в конфликт.

Если ВСУ воспользуются предложением Латвии атаковать российские аэродромы с их территории, то Вооруженные силы России могут ударить по аэродромам НАТО в Польше, куда доставляется оружие из США для дальнейших поставок Киеву, ранее заявил политолог Юрий Светов. По его словам, в случае таких обстрелов начнется прямая конфронтация России с НАТО. При этом эксперт отметил, что латвийские власти не думают о возможности ответных ударов.