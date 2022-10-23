Главы Минобороны США и Британии провели переговоры после звонков Шойгу

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Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с британским коллегой Беном Уоллесом ситуацию на Украине после того, как переговорил с министром обороны России Сергеем Шойгу. Разговор касался «связей США и Соединенного Королевства в сфере обороны», сообщается в заявлении пресс-секретаря Минобороны США Патрика Райдера.

Стороны обсудили важность «трансатлантического сотрудничества».

Их сегодняшняя беседа стала продолжением состоявшегося на прошлой неделе в Пентагоне разговора, в котором был затронут широкий спектр представляющих взаимный интерес вопросов в сфере обороны и безопасности, включая Украину, — говорится в сообщении.

Глава Минобороны РФ ранее в этот день провел телефонные переговоры с главой Минобороны Ллойдом Остином, в которых также обсуждалась ситуация на Украине. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Также Шойгу провел переговоры с министром обороны Британии Беном Уоллесом, главой МО Франции Себастьеном Лекорню и турецким министром обороны Хулуси Акаром, в которых выразил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Двумя днями ранее министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу обозначил важность поддержания линий коммуникаций на фоне украинского кризиса. Кроме того, они обсудили международную безопасность.