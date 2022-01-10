Главы Минобороны Армении и РФ обсудили миссию ОДКБ в Казахстане

Главы Минобороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу обсудили ситуацию в Казахстане и вопросы миротворческой миссии ОДКБ, сообщается на сайте армянского ведомства. После возникновения напряжённой ситуации в Казахстане страны ОДКБ направили в республику миротворцев.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили ситуацию в Казахстане, вопросы, связанные с реализацией решений Совета коллективной безопасности ОДКБ и Совета министров обороны ОДКБ, и деятельность миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, — отмечается в релизе.

Ранее Токаев во время онлайн-саммита ОДКБ заявил, что Казахстан пережил самый тяжёлый кризис за всю историю 30-летней независимости. По его словам, деструктивные силы неоднократно предпринимали попытки расшатать ситуацию в стране, однако эти действия пресекались. Как отметил Токаев, беспорядки в республике стали попыткой государственного переворота, а все боевые действия координировались из одного центра.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками в стране.