Страны G20 не согласовали итоговое заявление из-за Украины DPA: главы минфинов G20 не согласовали итоговое заявление из-за разногласий

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Министрам финансов и главам Центробанков «Большой двадцатки» не удалось согласовать итоговое заявление на встрече в Сан-Паулу, передает агентство DPA со ссылкой на источники. По их словам, причиной стали разногласия по вопросу конфликта на Украине. Кроме того, повлияла и ситуация в секторе Газа.

Вместо итогового заявления вышло сообщение Бразилии, председательствующей в G20. По информации источников, она хотела исключить из встречи геополитические кризисы, сосредоточив внимание на вопросах внешней политики.

По информации агентства, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что ни в коем случае не поддержит совместное коммюнике, если в нем не упомянут ситуации на Украине и Ближнем Востоке. По его словам, происходящее должно обсуждаться на встречах G20.

Ранее в МИД России заявили, что обсуждение непрофильных тем, таких как украинский конфликт, на саммите G20 может внести разногласия между участниками. В ведомстве добавили, что российская делегация намерена привлечь внимание Совета министров иностранных дел «Большой двадцатки» к вопросу неприемлемости политизации объединения.