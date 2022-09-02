Главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России

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Министры финансов стран «Большой семерки» приняли единогласное решение ввести потолок цены на поставки нефти из России, сообщили на сайте немецкого Минфина. Данное решение главы ведомств приняли во время видеоконференции. Кроме того, министры Группы семи договорились рассмотреть допмеры для того, чтобы обеспечить эффективность потолка цены на поставки нефти из РФ.

Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть в ходе видеоконференции, — сказано в заявлении.

Главы финансовых ведомств также подтвердили планы о запрете поставок нефти и нефтепродуктов из России по морским путям, если их не будут покупать по предельным ценам или дешевле. Глава британского Минфина Надим Захави добавил, что данный запрет в том числе коснется страхования судов, а также предоставления перевозчикам российского сырья.

Также в документе указано, что кроме санкций по нефтяным поставкам, Минфины «Большой семерки» разработают механизмы, которые позволят уязвимым странам сохранить доступ к энергетическим рынкам, в том числе и к российскому. Помимо этого, G7 также призвала все нефтедобывающие страны увеличить нефтедобычу для снижения изменчивости цен на рынках энергоносителей.

В этой связи мы приветствуем недавнее решение ОПЕК нарастить добычу на фоне условий ограниченного предложения, — отметили в заявлении.

В заключение министры финансов стран G7 обратились с призывом ко всем государствам присоединиться к инициативе по введению лимита цен на российское сырье.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения ценового потолка на российский газ в странах Евросоюза не будет российского топлива. Так политик ответил на призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен установить лимит цен на энергетические ресурсы из РФ.