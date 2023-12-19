Главы минфинов G7 проведут переговоры по вопросу помощи Украине

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Главы минфинов и центробанков стран Группы семи (G7) проведут во вторник, 19 декабря, онлайн-переговоры, сообщило агентство Reuters со ссылкой на японского министра Сюнъити Судзуки, выступающего председателем встречи. По его словам, среди вопросов, которые обсудят главы ведомств, будет и поддержка Украины.

Министр подчеркнул, что на повестке дня есть и другие темы для разговора. Однако подробностей приводить не стал.

Уточняется, что Япония завершает свое председательство в «семерке», одной из главных тем которого на протяжении уходящего года была поддержка Киева. В 2024 году председательство в G7 перейдет к Италии.

Ранее организация пообещала помочь Киеву получить компенсацию от РФ в соответствии с международным правом и заявила о продолжении ограничений для Москвы в использовании международной финансовой системы. В связи с этим страны G7 обязались ввести запрет на алмазы из России, который вступит в силу с 1 января 2024 года. При этом ограничения не распространятся на промышленные алмазы.

До этого еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз рассматривает перспективу конфискации российских активов в странах ЕС как гарантию, что «однажды Россия выплатит компенсацию ущерба Украине». В связи с этим Еврокомиссия разработала план использования налога на прибыль от реинвестирования российских средств для поддержки Киева.