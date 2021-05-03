Главы МИД стран G7 обсудят отношения с РФ

https://static.news.ru/photo/6e854d9a-ac99-11eb-a126-96000091f725_660.jpg Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» обсудят на пленарном заседании 4 мая в Лондоне взаимоотношения с Российской Федерацией, КНР и Ираном.

Кроме того, будут затронуты темы, связанные с кризисом в Мьянме, ситуацией в Ливии, Эфиопии, Белоруссии, гражданской войной в Сирии, передаёт ТАСС со ссылкой на заявление британского МИД,

Уточняется, что министры намерены обсудить «продолжающуюся враждебную деятельность РФ». Кроме глав внешнеполитических ведомств Британии, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, в мероприятии примут участие представители ЮАР, Австралии, Индии, Южной Кореи.

Министерское заседание впервые за два года пройдёт в очном формате.

Ранее британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что власти страны хотят убедить других членов «Большой семёрки» (G7) в необходимости создать механизмы борьбы с российской пропагандой и дезинформацией. Он сообщил, что представители G7 рассмотрят возможность разработки системы, которая позволит быстро реагировать на распространяемые РФ фейки.

Об этом глава МИД заявил в преддверии встречи министров иностранных дел стран G7, которая пройдёт в Лондоне 3–5 мая. Участники «Большой семёрки» — Великобритания, Соединённые Штаты, Германия, Канада, Италия, Франция и Япония. На саммит также приедут министры иностранных дел Индии, Австралии и Южной Кореи, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.

В 2021 году в G7 председательствует Великобритания. Она также планирует провести саммит глав «семёрки» в очном режиме с 11 по 13 июня в курортном городе Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. На мероприятие приглашены глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, а также представители Австралии, Южной Кореи и Индии.

Россия была участником G7 (тогда объединение называлось G8) до присоединения Крыма в 2014 году.