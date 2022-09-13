Главы МИД России и Азербайджана провели телефонные переговоры

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, главной темой которых стало обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе, говорится на сайте МИД Азербайджана. Лавров указал на необходимость недопущения конфликтов в регионе и на важность реализации трехсторонних деклараций, подписанных Москвой, Баку и Ереваном. Байрамов обвинил Ереван в широкомасштабных провокациях и нарушении трехсторонних договоренностей.

Министр Джейхун Байрамов доложил о недавней ситуации в регионе в результате широкомасштабных провокаций со стороны ВС Армении, а также о шагах, предпринятых Азербайджаном для предотвращения агрессии. Было подчеркнуто, что в течение последнего месяца Армения регулярно обстреливала наши позиции, продолжала минирование наших территорий и не вывела полностью армянские войска с наших территорий, вопреки трехсторонним заявлениям, — говорится в релизе.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ранее представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что мировое соглашение между Баку и Ереваном может быть подписано «только на основе законных прав и территориальной целостности Азербайджана». Калын заверил, что в данном конфликте турецкая сторона поддерживает Азербайджан.

В Минобороны Азербайджана ранее заявили, что в ночь на 13 сентября армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.