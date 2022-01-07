Главы МИД Организации тюркских государств соберутся из-за Казахстана

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Главы МИД Организации тюркских государств намерены провести экстренное заседание 11 января в связи с ситуацией в Казахстане, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции. Организация объединяет Турцию, Азербайджан, Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

Главы МИД стран — членов ОТГ 11 января проведут внеочередную встречу для оценки событий в Казахстане, — говорится в сообщении.

Организация тюркских государств была преобразована из Тюркского совета в ноябре 2020 года. Он, в свою очередь, был создан в 2009 году.

Членами организации являются Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия. Статус наблюдателя в организации имеют Венгрия и Туркмения.

Ранее Организация заявила о готовности оказать поддержку правительству Казахстана. В ней также выразили соболезнования погибшим в ходе протестов и погромов.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В республике был введён режим чрезвычайного положения, президент принял отставку правительства. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан после соответствующего обращения Токаева.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что миротворческий контингент ОДКБ совместно с казахстанскими силовиками взяли под контроль аэропорт Алма-Аты. Миротворческие силы также охраняют генконсульство Российской Федерации в Алма-Ате и другие объекты.

Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Накануне сообщалось, что в республику направляются подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ.

Известно, что Россия отправит в Казахстан 3000 военных, Белоруссия — 500, Таджикистан — 200, Армения — 70. Киргизские миротворцы также отправятся в республику.