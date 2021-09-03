Главы МИД G7 с участием РФ и КНР обсудят Афганистан 8 сентября

Встреч глав внешнеполитических ведомств G7, на которую планируется пригласить министров из России и Китая, предположительно состоится 8 сентября. Главной темой встречи будет ситуация в Афганистане. Об этом в эфире телеканала NHK сообщил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Встреча на уровне глав МИД стран «Большой семёрки» для обсуждения ситуации в Афганистане, на которой также ожидается присутствие министров из России, Китая и других стран, ожидается на следующей неделе, — сообщил Мотэги.

Он подчеркнул. что встреча может случиться 8 сентября.

16 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в России) окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Россия и Китай вместе с другими членами международного сообщества должны помешать Афганистану превратиться в место, которое используют в своих целях террористические группировки.