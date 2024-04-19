Главы МИД G7 призвали Баку и Ереван придерживаться мирного процесса

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Главы МИД G7 призвали Армению и Азербайджан придерживаться мирного процесса на основании принципов неприменения силы и неприкосновенности границ, говорится в итоговом совместном заявлении министров иностранных дел стран «семерки» по завершении их трехдневной встречи на итальянском острове Капри. В нем отмечается, что эскалация ситуации в регионе стала бы неприемлемой.

Кроме того, главы МИД стран G7 заявили о готовности содействовать дальнейшим конструктивным контактам на всех уровнях, особенно в рамках установленных переговорных рамок, предоставленных ЕС и США. Также Армению с Турцией призвали открыть границу между странами.

Мы призываем Армению и Азербайджан оставаться полностью приверженными мирному процессу для достижения достойного и прочного мира, — говорится в публикации.

9 апреля Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении. В Минобороны Азербайджана пояснили, что атака велась с 16:00 до 16:50 по местному времени. В ведомстве отметили, что Азербайджан принял ответные меры. Это был уже не первый обстрел в апреле со стороны Армении позиций азербайджанских военных.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов до этого заявил, что Ереван предоставил Баку очередной пакет предложений по мирному соглашению. Он отметил, что в ближайшее время власти озвучат свою позицию по новым условиям договора.