Главы МИД G7 на встрече в Ливерпуле обсудили Россию

Первой темой для обсуждения в рамках встречи глав МИД стран «большой семёрки» (G7), которая началась в Ливерпуле, стала Россия. По сообщению председательствующей на мероприятии представительницы Великобритании Лиз Трасс, утром она провела переговоры с немецкой коллегой Анналеной Бербок, в рамках которых они рассмотрели ситуацию на российско-украинской границе, написала глава британского МИД в Twitter.

Мы говорили о нашем едином фронте перед лицом российской агрессии на Украине, о передаче эстафеты в G7 и тесном сотрудничестве в период председательства ФРГ в Группе семи, а также о содействии свободе и демократии, — сообщила Трасс.

При этом, как ранее рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, в субботней программе также внесено обсуждение отношений с Китаем и ситуация на Западных Балканах. После завершения встречи главы внешнеполитических ведомств стран, которые входят в G7 (к этому неформальному объединению относятся Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) примут участие в традиционном фотографировании.

Говоря о целях двухдневного совещания глав МИД, Трасс пообещала обратить внимание стран G7 на усиление сотрудничества в свете ситуации на Украине, а также оказать поддержку в области безопасности и экономики странам, «отстаивающим принципы свободы по всему миру». В числе дополнительных тем обсуждения — политические кризисы в Мьянме и Эфиопии и переговоры по теме ядерной программы Ирана.

Ранее Трасс заявлала, что в числе задач, которые стоят перед главами внешнеполитических ведомств стран G7 на встрече в Ливерпуле, — демонстрация единой сильной позиции против политики России в отношении Украины. Страны «Большой семёрки» обязаны удержать РФ от «агрессивных действий».