Главы МИД G7 договорились сохранять антироссийские санкции

Фото: IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

Анналена Бербок и Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел стран G7 в Японии

Руководители МИД G7 на встрече, посвященной ситуации вокруг Украины, договорились и дальше поддерживать Киев, а также сохранять антироссийские санкции, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организаторов мероприятия. Встреча проходит в Каруидзаве (префектура Нагано), на ней председательствует глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.

G7 подтвердила, что будет сохранять жесткие санкции против России, а также продолжать оказывать мощную поддержку Украине, — подчеркивается в сообщении.

Также главы ведомств условились продолжать бороться с уклонением от антироссийских санкций, а также в противодействии поставкам вооружений РФ третьими государствами.

Хаяси подчеркнул, что в настоящее время очень важно укреплять сотрудничество со странами, в том числе Глобального Юга. Речь идет о развивающихся государствах, которые не присоединяются к санкционной политике в отношении Москвы, занимая нейтральную позицию.

Ранее Еврокомиссия признала, что замороженные активы Банка России придется вернуть по завершении конфликта на Украине. По информации Die Welt, Европа не против использования российских активов для восстановления Украины, однако этому мешает «юридическая преграда». В публикации подчеркивается, что европейские чиновники предложили вложить российские деньги, чтобы на вырученные проценты предоставить Украине помощь для восстановления ее инфраструктуры.